Maltempo, ancora freddo a Roma. Ai Castelli spunta la neve

E' stato un weekend funestato dal maltempo e dal grande freddo a Roma e in provincia, a partire dai Castelli Romani dove è comparsa la neve. Decine gli interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile, per alberi e rami caduti sulle strade e tragedie sfiorate solo per caso. Temperature invernali e forte vento domenica nella Capitale. Le previsioni si oggi parlano di un cielo nuvoloso in mattinata e di schiarite nel pomeriggio. Niente vento, ma temperature ancora basse, tra i 9 e i 17 gradi. Cielo sereno domani, con temperature tra i 7 e i 18 gradi.



A Pomezia su via Solforata un grosso ramo di un pino è caduto sulla carreggiata intorno alle 16.30 di domenica, poco dopo che era transitata una macchina con a bordo una famiglia con bambini piccoli. A Genzano e Velletri numerosi incidenti stradali con feriti: le strade rese viscide dalle piogge hanno provocato tamponamenti a catena e fuoristrada, su via dei Laghi, via Appia Vecchia, Tangenziale Berlinguer e via Sebastiano Silvestri, con danni ingenti alle auto e diverse persone ferite e contuse trasportate in ospedale. A Rocca di Papa, come segnala il sito Meteo e Territorio con due video girati ieri sera, è tornata addirittura la neve, nella zona di Montecavo a 800 metri di altezza, fatto storico mai successo prima nel mese di maggio. Oggi ancora freddo intenso e maltempo in provincia, da domani le temperature dovrebbero rialzarsi e il tempo migliorare.



A causa di condizioni meteo avverse, oggi sono segnalate da Astral Infomobilità variazioni e soppressioni nei collegamenti Laziomar con le Isole Pontine. Le corse Formia-Ponza delle 14.30 e Formia-Ventotene delle 18 non verranno effettuate. «Attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral Spa sulla strada regionale 411 diramazione di Campocatino per presenza di neve e ghiaccio dell'inizio della via e fino al km 18. Prestare attenzione».

