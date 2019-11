Roma, caos pioggia: chiusa Tangenziale est e galleria Giovanni XXIII: chiude ancora Manzoni VIDEO

La circolazione è fortemente rallentata su via Cristoforo Colombo e via del Mare in direzione Roma centro , nel quadrante sud della Capitale. Sul posto ci sono pattuglie della polizia locale per agevolare la circolazione. Traffico intenso anche su via Trionfale, via Appia, via Tiburtina e Prenestina. Chiuso per allagamento un tunnel su via dei Due Ponti, nel quadrante nord della città, così come piazzale del Verano all'altezza di via dell'Università, via Fosso della Magliana e via Tiburtina 358. Anche la galleria Giovanni XXIII è chiusa da stanotte per allagamenti in direzione San Giovanni e Tiburtina.