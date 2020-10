Maltempo a Roma, bomba d'acqua sulla Capitale: il Centro allagato, caos traffico. Metro Cipro chiusa, stop drive-in a Monte Mario

Roma sommersa dall'acqua. Il maltempo ha colpito la Capitale, in linea con quanto previsto dai metereologi che nella giornata di ieri avevano diramato l'allerta gialla sul Lazio a partire dalle prime ore del mattino di oggi, mercoledì 7 ottobre, e fino alla tarda serata. Intorno alle 14 una violenta bomba d'acqua si è abbattuta sulla città causando disagi alla popolazione, soprattutto nelle zone del centro dove il traffico ne ha risentito pesantemente. Anche in via Melaina e nella zona del nuovo quartiere salario riscontrati diversi problemi alla viabilità.

E sui social fioccano le segnalazioni dei cittadini, compreso qualcuno che si è trovato a fare i conti con la pioggia torrenziale, nonostante in rete venisse segnalato il contrario. Problemi sui mezzi di trasporto, che con le condizioni avverse, hanno finito per riempirsi più del solito, ma non hanno fornito adeguato riparo: «Piove anche dentro i bus», scrive qualcuno firmandosi come "abbonato insoddisfatto". Paga un conto salato anche la metro con la stazione Cipro chiusa per danni in seguito al temporale.

📌 Si avvisa che, a causa del maltempo, il tampone drive in 🚗🚗 del #parco #santamariadellapietà resterà temporaneamente... Pubblicato da ASL Roma 1 su Mercoledì 7 ottobre 2020

Off limits almeno fino a domani, come segnala la Asl Roma 1, il drive in nel parco Santa Maria della Pietà, quartiere Monte Mario. Troppi rischi, comunicano dall'azienda sanitaria, per cittadini e operatori. Rami in strada lungo via Nomentana, dove in seguito al crollo ha subito danni un'auto in sosta. Allagamenti a San Paolo, fra viale Tito e viale Giustiniano Imperatore, situazioni difficili anche a Talenti e viale Jonio.

Tutti i #meteo #Roma, comprese immagini satellitari in diretta, non danno nubi su Roma

Eppure pioggia torrenziale che manco nella giungla

Che spettacolo — MR_MYRO (@mr_myro) October 7, 2020

