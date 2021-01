Maltempo Roma, temporali e allagamenti dalla Colombo al quartiere Trieste. Chiuse le bachine del Tevere

Allagamenti in diverse zone di Roma e chiusura delle banchine sul Tevere a causa del maltempo che sta interessando la città. Per tutta la notte gli uomini della polizia locale sono stati impegnati nella vigilanza delle banchine, chiudendo tutti gli accessi e monitorando le aree più soggette a problemi di allagamento, come la zona dell'Idroscalo. Diversi gli interventi per allagamenti, in particolare nelle zone attorno a via Collatina: qui è stato necessario l'intervento della macchine idrovore per riassorbire l'acqua in eccesso. Disagi anche in via Cristoforo Colombo e via Laurentina, via della Magliana, altezza via di Valle Lupara, ma anche fra Val Melaina e il Tufello.

