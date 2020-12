Maltempo, a Fiumicino le scogliere del faro coperte dai rifiuti portati dalla piena del Tevere

La piena del Tevere sta spalmando sulle scogliere nella zona del vecchio faro di Fiumicino tonnellate di detriti. Imponenti onde hanno inoltre spinto i rifiuti anche lungo la carreggiata e nel piazzale del faro che è completamenti allagato. Non vanno meglio le cose nell’insenatura lungo via Scagliosi, all’ingresso del comprensorio Passo della Sentinella, dove sono state spinte dai morosi enormi quantità di immondizia che ha reso la l’area una discarica a cielo aperto. Anche sull’arenile di Fiumicino e Focene è notevole la presenza di sporcizia da cui spuntano enormi e pericolosi tronchi che il mare ha depositato sui frangionda e sulla riva del lungomare della Salute. Danni ai chioschi sulla litoranea di Fiumicino e Focene. Il forte vento ha infatti scoperchiato parte del tetto della spiaggia attrezzata “Timone”. «Purtroppo il sollevamento di una parte della copertura – dice il titolare Alfredo Michetti – ha provocato danni all’interno del locale che si è allagato a causa della pioggia. Il mio chiosco rischia di essere ingoiato dal mare ecco perché serve un intervento sulle sprofondate scogliere». In pericolo anche il chiosco Reef Village “visitato” dai marosi che hanno danneggiato la pedana di accesso alla struttura. A Focene il Baraonda cerca di resistere alle gigantesche onde che a via delle Came sono finite in strada e invaso anche viale di Focene. A rischio le cabine dello stabilimento “Lido del carabiniere”.

