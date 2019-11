Maltempo a Roma, allagato il sottopasso di via Gregorio VII. Caduti alberi e pali

A Roma all'altezza di Lungotevere in Sassia il sottopasso in direzione di via Gregorio VII è stato chiuso al transito a causa di un allagamento dalle 19.34. In totale dalle 8 alle 20 di oggi le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma hanno effettuato circa 150 interventi di cui il 70% per caduta alberi, rami pericolanti, tegole, caduta di pali pubblici e infiltrazioni d'acqua. Il restante 30% per soccorso ordinario. A causa delle condizioni meteo è stato confermato il rinforzo di altre squadre sul territorio di Roma e provincia.

