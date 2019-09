Alberi caduti per il maltempo nella notte: chiusi quattro chilometri della via Tiberina

Alcuni alberi sono caduti nella notte sulla via Tiberina, all'altezza del chilometro 4, a causa del maltempo che ha interessato la Capitale. È accaduto intorno alle ore 5.30. Sul posto, nella periferia nord di Roma, due squadre dei vigili del fuoco. Non si segnalano al momento feriti o auto coinvolte. Chiuso al traffico un tratto di via Tiberina, dal chilometro 2 al chilometro 8. © RIPRODUZIONE RISERVATA