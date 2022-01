Giovedì 27 Gennaio 2022, 08:27 - Ultimo aggiornamento: 08:37

Dramma della solitudine a Ostia dove un'anziana è stata trovata morta nel suo appartamento in via delle Baleari. La donna, italiana di 74 anni, viveva da sola e da cinque giorni non dava notizie di sé. A capire che qualcosa non andava è stata la portiera del palazzo, insospettita di non vederla uscire di casa come faceva di solito per fare la spesa. Ha pensato che la 74enne non si sentisse bene e che avesse bisogno di aiuto.

Ha suonato più volte al citofono e al campanello senza tuttavia ottenere risposta. Impossibile che fosse partita senza avvertire la portiera che le conservava la posta. Martedì pomeriggio intorno alle 5, dopo l'ultimo vano tentativo di rintracciare l'anziana, la portiera ha dato l'allarme. In pochi minuti in via delle Baleari sono arrivati i vigili del fuoco che hanno aperto la porta e gli agenti del X Distretto della Polizia di Stato, oltre a un'ambulanza del 118. La 74enne è stata trovata morta nella sua camera da letto. Da una prima analisi la donna sarebbe deceduta per cause naturali, verosimilmente un malore.

La conferma arriverà solo dopo l'autopsia. Sul corpo non sono stati trovati segni di aggressione e anche l'abitazione era in ordine. Una storia triste, fatta di solitudine come troppo di frequente succede a Roma dove persino all'interno dello stesso palazzo condomini e inquilini spesso nemmeno si salutano. Se non fosse stato per i timori della portiera, probabilmente la morte dell'anziana sarebbe stata scoperta con molto più ritardo. Dai primi riscontri, sembra infatti che la 74enne non avesse parenti nella zona. Pochi anche gli amici con i quali si sentiva di rado. Il 16 gennaio scorso a San Lorenzo due sorelle di 75 e 76 anni sono state trovate morte in casa. A dare l'allarme era stato il fratello ricoverato in ospedale che non riusciva a parlare con loro.

