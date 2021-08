Sabato 21 Agosto 2021, 08:12

I poliziotti sono intervenuti per un malore di un'anziana ma dopo averla salvata sono stati costretti ad arrestare il figlio che abita con lei. È stata una specie di caccia al tesoro. In ogni stanza gli agenti sentivano il classico odore dello stupefacente, hashish e marijuana e, pezzetto dopo pezzetto, ne hanno sequestrato ben un chilo trovato nascosto in varie stanze. A quel punto per il figlio della donna soccorsa, si sono aperte le porte del carcere. Del tutto inutile la sua giustificazione: «È solo per uso personale». Un chilo di droga, per il nostro codice, raffigura il reato di detenzione ai fini di spaccio. Il singolare sequestro di droga è avvenuto in un'abitazione vicino La Giustiniana, sulla Cassia. È stata la figlia, che non vive con la madre, a chiamare il 112 preoccupata perché la madre non rispondeva al cellulare da due giorni.

La donna ha raccontato che l'anziana vive in casa con suo fratello. Quando gli agenti delle Volanti, diretti da Massimo Improta, sono accorsi ad aprire la porta è stato M.P., romano di 44 anni che ha riferito che la mamma si trovava in bagno. Entrati nella stanza, la signora, 71enne, è stata trovata distesa all'interno della vasca da bagno da dove, a causa di problemi di deambulazione, non riusciva ad alzarsi. Sul posto è stato richiesto l'intervento del 118 che ha provveduto a prestare le prime cure alla donna.

Una volta nell'appartamento però, non è sfuggito ai poliziotti il forte odore di marijuana provenire dalla camera da letto dell'uomo.

IL RITROVAMENTO

In un vasetto di vetro aperto poggiato sulla scrivania, sono stati rinvenuti circa 44 grammi di stupefacente mentre vicino a questo, è stato sequestrato un altro vasetto contenente hashish per un peso di circa 117 grammi. Durante la successiva perquisizione nell'appartamento, gli agenti hanno rinvenuto, occultato dietro ad alcuni cassetti sotto la scrivania, un barattolo con all'interno 184 grammi di marijuana mentre, all'interno di un vaso sopra uno scaffale in camera da letto, sono stati rinvenuti addirittura 4 panetti di hashish pari ad un peso complessivo di circa un chilo. Accompagnato negli uffici di Polizia, M.P., è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

La polizia nella giornata di ieri ha arrestato altre persone sempre per spaccio di droga. C.V., 41enne di Foggia, noto agli agenti del commissariato Prati, diretto da Filiberto Mastrapasqua, in quanto dedito allo spaccio di stupefacenti e arrestato lo scorso anno, era stato notato dai poliziotti già da qualche giorno mentre stazionava davanti ad un bar. Ieri mentre era seduto nel medesimo bar con un altro giovane, i due hanno iniziato a scambiarsi bottiglie e fazzoletti di carta. Gli agenti hanno proceduto al controllo.

L'amico del 41enne è stato trovato in possesso di cocaina all'interno di un fazzoletto, l'altro aveva 165 euro in contanti in banconote. All'acquirente è stata contestata la prevista sanzione mentre C.V. è stato arrestato. Nella rete della polizia, anche una coppia che, a bordo di un'autovettura è stata fermata per un controllo in via Ostiense all'altezza della stazione di Tor di Valle. La donna, R.F., romana di 32enne, alla richiesta dei poliziotti sull'eventuale possesso di stupefacente, ha estratto dagli slip un astuccio con 74 involucri di cocaina pari a 37 grammi. Anche l'uomo, C.F. romano di 57 anni, è stato trovato con 380 euro in contanti.