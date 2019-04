Tornano i piromani, 14 automobili in fiamme in un condominio alla Magliana

Un incendio scoppiato alle 2.30 circa di questa notte in via Pescaglia, zona Magliana, ha coinvolto 14 automobili parcheggiate nell'area esterna di un condominio. Sette auto sono state completamente distrutte dalle fiamme e 7 parzialmente danneggiate. Nessuno è rimasto ferito. Le cause sono in corso d'accertamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Villa Bonelli. © RIPRODUZIONE RISERVATA