Mafia Capitale, da Carminati a Buzzi: il nuovo processo stabilirà le pene per i 14 imputati

«Non è da escludere che Massimo Carminati abbia già scontato tutto». È una ipotesi quella rappresentata dal suo legale, Cesare Placanica. Ovviamente saranno i giudici d'Appello a stabilire quanto, effettivamente, il Nero dovrà ancora scontare. Di fatto per 14 imputati: Carminati, Buzzi, Riccardo Brugia, Claudio Caldarelli, Matteo Calvio, Paolo Di Ninno, Alessandra Garrone, Luca Gramazio, Carlo Maria Guarany, Roberto Lacopo, Carlo Pucci, Fabrizio Franco Testa, Franco Panzironi (quest'ultimo in riferimento al concorso esterno) Agostino Gaglianone (per lui cade anche l'associazione semplice) - la Cassazione ha annullato la condanna dello scorso anno della Corte di Appello di Roma per associazione mafiosa. Per questa ragione, si legge nel dispositivo della suprema Corte, un'altra sezione della corte di Appello dovrà riqualificare le pene «per i reati associativi come riqualificati».

Mafia capitale, la moglie di Carminati: «Riporto a casa mio marito»

Massimo Carminati: in Appello 14 anni e mezzo, adesso che èvenuta meno l’aggravante mafiosa Carminati potrebbe avere una sensibile diminuzione.

Salvatore Buzzi Anche per Buzzi viene meno il 416 bis, erastato condannato a 18 anni e 4 mesi. Anche per lui è possibile una riduzione.

Riccardo Brugia

Brugia, era stato condannato a 11 anni e 4mesi. Anche a lui i giudici adesso contestano la sola associazione a delinquere “semplice”.

Luca Gramazio Ex capogruppo Pdl alla Regione Lazio 8 anni e 8 mesi in Appello, nemmeno lui è un mafioso.

Mirko Coratti Per l’ex presidente dell’assembleacapitolina è stata confermata la sentenzad’Appello, 4 anni e 6 mesi per corruzione

Luca Odevaine

L’ex capo della polizia provinciale hapatteggiato a 5 anni e due mesi per accuse diverse

Franco Panzironi All’ex ad dell’Ama era stata inflitta una pena di 8 anni e 4 mesi in secondo grado, che adesso dovrà essere rideterminata

Daniele Ozzimo L’ex assessore della giunta Marino aveva optato per l’abbreviato, 2 anni e 2 mesi per corruzione. Per lui la condanna è definitiva.

