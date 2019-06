Risse e aggressioni, la Questura sospende la licenza alla Rambla di Maccarese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Teatro di risse e aggressioni, lo stabilimentodi Maccarese, come anticipato dal Messaggero , dovrà chiudere tre giorni. Il provvedimento, eseguito oggi dalladi Roma, segue gli episodi accaduti il Primo maggio nell'ambito di una festa organizzata nel locale, e pubblicizzata tramite social. Nella serata, gli agenti delle Volanti erano intervenuti per la segnalazione di un uomo che dava in escandescenze, danneggiando alcune auto nel parcheggio del locale. I poliziotti hanno identificato tre persone che riferivano che, uscite dallo stabilimento, nel dirigersi verso la propria auto, erano state aggredite da quattro individui, senza alcun motivo, riportando ferite lievi, medicate subito dal personale sanitario intervenuto. Appena terminato l'intervento, agli agenti è tata segnalata un'altra lite all’interno del locale, con un uomo armato di coltello. Il coltello era a serramanico e l'uomo venne bloccato e deferito all'autorità giudiziaria.LEGGI ANCHE:---> Movida violenta, ecco la stretta: blitz e sigilli ai locali del litorale Giornata piuttosto lunga. Nella circostanza gli agentia hanno identificato, all’Aurelia Hospital, tre persone, coinvolte nei fatti, che hanno riferito di essere state aggredite all'interno dello stabilimento, poco prima, riportando ferite da arma da taglio e ricevendo rispettivamente una prognosi di 30 giorni, 15 e 8. Il locale è stato chiuso per tre giorni, questa mattina, in base all’art. 100 del TULPS, in quanto ritenuto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il titolare era stato, in precedenza, sanzionato per l’apertura abusiva di un luogo di pubblico spettacolo e intrattenimento per aver organizzato, nel luglio dello scorso anno, analoghi eventi di pubblico spettacolo senza le necessarie autorizzazioni.