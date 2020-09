A Roma un pezzo di M5s si schiera per il No al referendum e minaccia Raggi:«Nessuna lista alle comunali»

ha sospeso tutte le attività politiche connesse ai principali appuntamenti elettorali: il Roberto Allegretti, l'ultimo arrivato sui banchi dell'Assemblea in aula Giulio Cesare), al punto da minacciare di non presentare nessuna lista per le comunali. La sospensione apre la strada alla libertà di voto per cui anche altri partiti hanno optato. Sono partiti, va detto, che però non ne hanno mai fatto una croaciata come fu invece per il M5s che in molti territori non è riuscito a spiegare la differenza tra il No opposto alla riforma Renzi del 2016 e il No di questa riforma.



Ma vediamo cosa dice il comunicato approvato durante l'assemblea del 2 settembre 2020: Con un comunicato pubblicato su Facebook il meetup del Centro storicoconnesse ai principali appuntamenti elettorali: il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari e persino le prossime comunali. Segno che non c'è compattezza sul Sì, e anzi che molti sono per il No (il primo a uscire allo scoperto è il consigliere capitolino, l'ultimo arrivato sui banchi dell'Assemblea in aula Giulio Cesare), al punto da minacciare di non presentare nessuna lista per le comunali. La sospensione apre la strada alla libertà di voto per cui anche altri partiti hanno optato. Sono partiti, va detto, che però non ne hanno mai fatto una croaciata come fu invece per il M5s che in molti territori non è riuscito a spiegare la differenza tra il No opposto alla riforma Renzi del 2016 e il No di questa riforma.Grossa tegola per Raggi che invece ha annunciato di volersi ricandidare. Risultato pratico: in centro il M5s che già non è maggioranza in consiglio municipale rischia di non presentarsi proprio.Ma vediamo cosa dice il comunicato approvato durante l'assemblea del 2 settembre 2020:

sospende ogni attività ed iniziativa relativamente alla prossima campagna referendaria sul taglio dei parlamentari. Tale sospensione continuerà anche per le future elezioni comunali 2021 di Roma incidendo altresì sulla presentazione della lista candidature del nostro territorio. La presente decisione del gruppo è nata al fine di ottenere un sincero e proficuo confronto con i cosiddetti “vertici del Movimento” su valorizzazione e considerazione dei gruppi territoriali di attivisti Il gruppo M5S I Municipio Centro Storico di Roma comunica che da oggi. La presente decisione del gruppo è nata al fine di ottenere un sincero e proficuo confronto con i cosiddetti “vertici del Movimento” su valorizzazione e considerazione dei gruppi territoriali di attivisti

E a Roma i banchetti e i gazebo del M5s per ilal referendum dove saranno? Ma soprattutto chi ci sarà se un bel pezzo di attivisti Movimento romano non è favorevole al taglio dei parlamentari e non ha più alcun legame con vertici e parlamentari? La rivolta serpeggia nelle chat e nelle assemblee, che nonostante tutto alcuni gruppi tengono ancora, per tenere assieme i brandelli di un partito che è molto cambiato e ha perso consenso strada facendo, dal 2016.».Lo strappo, condiviso dal presidente dell'Assemblea capitolina, è un segnale di allarme non trascurabile per la sindaca ma anche per i maggiorenti del partito: dalla vicepresidente del Senatoall' attuale tesoriere e già capogruppo vicario alla Camera. Senza il supporto dei militanti infatti sarà impossibile organizzare la campagna elettorale e trovare candidati.Il primo meetup era considerato lo zoccolo duro del Movimento romano, per dire che Virginia Raggi e il deputato Francesco Silvestri hanno cominciato qui prima di creare i loro meetup territoriali; avevano un guppo storico in via del Corso, e qui raccolgono ancora le candidature. Percorso difficile, quello delle liste, se si comincia con un ammutinamento proprio in centro.