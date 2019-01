Roma, emergenza rifiuti: M5S chiede ai cittadini di spazzarsi da soli i marciapiedi di casa

In assemblea capitolina è in arrivo una proposta di delibera dei 5 Stelle con alcuni indirizzi in materia di gestione dei rifiuti. Si prevede di dare «mandato ai competenti organi dell'amministrazione» di procedere «alle opportune modifiche e all'aggiornamento della normativa regolamentare afferente la gestione dei rifiuti di Roma Capitale» sulla base di determinati criteri. Tra questi: il coinvolgimento di chi ha abitazioni o attività a fronte strada nello spazzamento del fronte stradale davanti alle loro attività commerciali o abitazioni, e quindi del marciapiede e il recepimento delle nuove sanzioni introdotte per legge nel 2015 che prevedono anche multe per chi getta i mozziconi di sigaretta per terra. © RIPRODUZIONE RISERVATA