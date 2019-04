M5S ricicla l’assessore al Municipio XIV: Campagna nomina al Bilancio Petrella Tirone, già all'XI

Il Movimento 5 Stelle di Roma ricicla gli assessori. E’ il caso del Municipio XIV, dove il presidente Alfredo Campagna, con un’ordinanza firmata il 19 aprile, ha “assunto” come assessore al Bilancio con deleghe ai finanziamenti e ai bandi, la dottoressa Piera Teresa Petrella Tirone, prelevata direttamente dal Municipio XI, dove fino a poche settimane fa, precisamente fino al 9 aprile, ricopriva lo stesso incarico nella giunta di Mario Torelli, sfiduciato insieme alla sua squadra dopo aver perso la maggioranza che lo sosteneva.



Una nomina, quella di Petrella Tirone, 51enne commercialista consulente aziendale, contro la quale si scaglia l’opposizione. “Fantastico! Non ne sapevamo niente, il M5S si conferma il peggior esempio di vecchia politica che ricicla amici e ‘trombati’ – commenta sarcastico Valerio Barletta, capogruppo Pd già mini sindaco del XIV – Evidentemente anche il presidente Campagna si ‘vergogna’ dei continui cambi in giunta”.



Petrella Tirone infatti, ricorda Barletta, è il quarto assessore al Bilancio del Municipio XI, senza contare i due cambi all’ambiente e alla scuola e le quattro deleghe che si sono succedute nel tempo per la vicepresidenza. “Siamo alla follia, si premia la fedeltà e non il merito è si nomina un assessore che non aveva nemmeno la fiducia della sua maggioranza in Municipio XI – prosegue Barletta – Viene scelta tra l’altro una persona che non è del territorio e mi chiedo cosa riuscirà a fare, in un Municipio che si sta dimostrando il peggiore nella capacità di spesa, visto che ogni anno su 17 milioni in bilancio ne restituiamo 3, mentre i servizi ai cittadini e la manutenzione peggiorano giorno dopo giorno”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA