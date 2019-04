Avvistata una lupa alle porte di Roma. Gli esperti: «Tranquilli, non attaccano»

un lupo in carne ed ossa di sesso femminile è apparso alle porte di Roma. Non è il primo avvistamento. L’ultimo esemplare è stato notato sabato pomeriggio, verso le 16,30, nella Riserva naturale di Decima Malafede. L’animale è stato fotografato da un utente Facebook e l’immagine è stata pubblicata sulla pagina del Centro di recupero fauna selvatica Lipu Roma.









Il lupo, o più probabilmente la lupa perché sembrerebbe una femmina, era su una stradina interna all'area protetta e potrebbe essere arrivata lì attratta dall'elevato numero di prede - pecore e cinghiali - presenti.

La presenza del lupo nelle aree periurbane viene considerata strana - afferma Alessia De Lorenzis, responsabile dell’Oasi Lipu di Castel di Guido - ma in realtà sono animali che se trovano acqua, prede e un rifugio hanno grandi capacità di adattamento

. Proprio Castel di Guido è una delle aree dove i lupi sono stati segnalati per le prime volte negli anni scorsi. Prima fu avvistato un lupo solitario, poi nel 2016 si è formata una coppia che nel 2017 ha avuto la prima cucciolata. Altri esemplari o branchi, che poi sono delle famiglie, sono stati avvistati ed è ormai certo che lì risiedano nel parco di Veio, ai Castelli Romani e nella Riserva di Castel Porziano. Mentre i lupi presenti a Castel di Guido e nel Parco di Veio probabilmente provengono dai monti della Tolfa, quelli avvistati nelle aree dei Castelli e del litorale sud della capitale provengono dai Monti Simbruini e Lepini.



Nonostante l’aumento degli avvistamenti, la presenza del lupo non crea a Roma grandi problemi per l’uomo e per le sue attività, a cominciare dall’allevamento.

Qui a Roma - spiega De Lorenzis - non sono stati accertati casi di attacchi, anche perché gli allevatori hanno preso misure di protezione per gli animali dal momento che sono già abituati alla presenza dei cani randagi

.

Altro timore che gli esperti vogliono fugare è quello dell’ibridazione.

Molti pensano che i lupi

ibridati

, ossia quelli incrociati con i cani, siano pericolosi perché sarebbero più propensi ad avvicinare l’uomo, ma questo non è assolutamente provato - precisa De Lorenzis -Innanzitutto, anche negli animali ibridati sembra preponderante la natura selvatica e solitaria del lupo, inoltre venendo cresciuti da lupe apprendono e replicano i loro comportamenti. E’ vero invece che l’ibridazione è dannosa per la specie perché c’è il rischio di perdere del patrimonio genetico originario: ma questo è tutt’altro problema e riguarda la conservazione della specie

.

