Un sorpasso azzardato è stata la miccia che ha scatenato la furiosa lite finita con l'intervento di un'ambulanza e due denunce per aggressione. È successo ieri pomeriggio intorno alle 16 sul ring del Lungotevere dei Sangallo quando un 17enne alla guida di una microcar ha eseguito una manovra azzardata davanti a un van. L'automobilista ha iniziato a inveire contro il ragazzino fino a quando le due auto si sono trovate ferme al semaforo rosso. L'ira del guidatore si è scatenata alla risposta del ragazzino che a sua volta gridava, replicando agli insulti. Dalle parole in pochi istanti i litiganti sono passati ai fatti: il guidatore, sceso dal van, come una furia si è scagliato sulla microcar schiaffeggiando il giovane che a quel punto, ha aperto lo sportello salendo sul ring. Ha reagito spingendo a terra l'uomo per poi colpirlo in pieno volto a più riprese. Intanto, anche il genitore del giovane è sceso dalla macchinetta in aiuto del figlio: scene da far west davanti agli occhi attoniti di passanti, turisti e automobilisti. A dividere i litiganti sono stati poi gli agenti della Polizia Municipale.

L'INTERVENTO

Una manciata di secondi e sul posto si è infatti fermata una pattuglia della Polizia Locale in transito sul Lungotevere per dei controlli ordinari. I caschi bianchi hanno diviso padre e figlio dall'uomo bloccato a terra. Hanno impiegato diversi minuti per riportare la situazione alla calma. Gli stessi agenti hanno quindi chiamato in supporto un'ambulanza del 118. I sanitari hanno medicato sul posto l'automobilista poi trasportato in codice arancione al pronto soccorso: uno dei pugni lo ha centrato in pieno volto rompendo il setto nasale. Gli agenti della Municipale hanno proceduto anche con le denunce e avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità.