​Elezioni e Referendum 2020, lunedì alla Luiss maratona speciale per seguire i risultati

Ritorna in Luiss, l’appuntamento con lo Speciale Voto. L’Ateneo organizza, con il Master in Giornalismo e Comunicazione multimediale e in collaborazione con Sky TG24, il Luiss CISE- Centro Italiano di Studi Elettorali e Radio Luiss, un intero pomeriggio dedicato agli esiti del referendum costituzionale e alle elezioni regionali, con docenti, analisti, studenti e giornalisti, che commenteranno, dalle 14:30 alle 22:00, in diretta su Sky TG24 e sui canali social Facebook e YouTube dell’Ateneo, i risultati elettorali con analisi, approfondimenti e dibattiti sugli scenari politici ed economici futuri.

Tra gli ospiti presenti nel corso della maratona: Giovanni Orsina, Direttore Luiss School of Government e Ordinario di Storia Contemporanea; Gianni Riotta, Direttore Master in Giornalismo e Comunicazione multimediale; Lorenzo De Sio, Direttore Luiss CISE e Ordinario di Scienza Politica; Sabino Cassese, Professore alla Luiss School of Government; Nicola Lupo, Professore ordinario di Diritto delle Assemblee Elettive e Direttore del Centro studi sul Parlamento (CESP); Emiliana De Blasio, Professoressa di Sociologia della comunicazione.



La maratona elettorale potrà essere seguita in diretta sui canali social dell’Ateneo e sul sito dell’Ufficio stampa.

Per tutti coloro che fossero interessati a partecipare in presenza, dalla sede di Viale Pola 12, si comunica che per motivi di sicurezza gli ingressi saranno limitati. Si prega gentilmente di mandare conferma della propria partecipazione, inviando una mail a ufficiostampa@luiss.it



