Luigi Longobardi, morto a Grottaferrata l’ex comandante della regione Abruzzo dei Carabinieri

Grottaferrata È morto nella sua abitazione in nottata, poco prima delle 3 per un malore improvviso l’ex comandante della regione Abruzzo dei Carabinieri, Luigi Longobardi . Il generale di corpo d’armata, aveva 69 anni, viveva con la moglie nella zona di Squarciarelli da molti anni. Ai Castelli Romani aveva diretto anche il gruppo carabinieri Frascati nel periodo 96-2000 da tenente colonnello. A L 'Aquila ha operato dal 2007 al 2012, essendo stato in prima linea nel drammatico terremoto del 6 aprile 2009, lavorando sul fronte dell’emergenza affianco del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e del commissario straordinario e capo della Protezione civile Guido Bertolaso. Dopo il 2012, da generale di divisione Longobardi è ritornato a Roma al Ministero della Difesa per poi diventare generale di Corpo d’armata e comandante delle scuole dell’Arma. Lascia 3 figli adulti due femmine e un maschio. Il funerale si terrá domani nella chiesa di San Pio, vicino dove viveva a Grottaferrata alle 15.