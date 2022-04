Ludovica Bargellini morta in un incidente d'auto sulla Colombo a Roma: l'attrice aveva 35 anni, lavorò in “The Young Pope”

Dramma nella notte a Roma. È morta in ospedale Ludovica Bargellini, la 35enne rimasta ferita in modo gravissimo nell'incidente d'auto, avvenuto la notte scorsa in via Cristoforo Colombo all'incrocio con via di Grotta Perfetta. La donna era un’attrice, nata a Pistoia ma residente a Roma. Fra le ipotesi, non si esclude un colpo di sonno che l’avrebbe portata a sbattere contro un muro.

APPROFONDIMENTI IL LUTTO Chi era PERSONE Foto L'INCIDENTE Scontro tra un'auto e un'ambulanza: ferita grave una... IL DRAMMA Antonio Pastore, il carabiniere runner investito e ucciso: choc... NELLA NOTTE Matera, incidente sulla provinciale Pisticci-San Basilio: morti... IL DRAMMA Passa con il rosso, travolge e uccide un disabile: tragedia... ROMA Roma, due ore a terra dopo un incidente. «Mancano le... LA TRAGEDIA Roma, incidente frontale tra moto e auto: Francesco muore a 18... INCIDENTE PIAZZA SALERNO Roma, suv si schianta contro un istituto di suore e abbatte il...

La donna, che aveva studiato Costume al Centro sperimentale di cinematografia a Roma, dopo esser stata liberata dalle lamiere dai vigili del fuoco è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio, dove è morta pochi minuti dopo l’arrivo. Non è ancora chiara la dinamica, sono al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Roma, pauroso scontro tra un'auto e un'ambulanza: ferita grave una 22enne

Antonio Pastore, il carabiniere runner investito e ucciso: choc in strada al Pincio

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e i Carabinieri. La donna era a nota nel mondo dello spettacolo, avendo lavorato anche con Sorrentino nella serie televisiva per Sky Atlantic The Young Pope.

Nettunense, Valerio Brandimarte morto dopo un incidente nella notte: aveva 25 anni

PRATI - Un altro incidente nella notte, stavolta tra due auto a piazzale Clodio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere una persona, soccorsa in codice rosso dai sanitari del 118.