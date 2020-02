Omicidio Sacchi, una pista porta alla 'ndrangheta: arrestata corriere, in casa il documento di De Propris

Otto chili e mezzo di hashish in casa e documenti falsi tra cui uno intestato a Marcello De Propris, in carcere per l'omicidio di Luca Sacchi. È quanto hanno trovato i poliziotti del commissariato Primavalle in casa di Franca Granata, arrestata per droga ed estorsione.



La donna utilizzava l'auto medica per trasporto sangue per spacciare. A denunciarla sono stati alcuni suoi colleghi che non volevano lavorare con lei. Dalle indagini sono emersi collegamenti con la criminalità e in particolare con la famiglia Pelle di San Luca.

Gli investigatori, a quanto si apprende, invieranno un'informativa in Procura in merito al rinvenimento del documento intestato a De Propris, il ragazzo che ha dato la pistola ai killer di Sacchi, Valerio Del Grosso e Paolo Pirino.



© RIPRODUZIONE RISERVATA