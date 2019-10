Luca Sacchi, la fidanzata sotto choc: «Mi hanno colpito con una mazza, poi gli hanno sparato»

«Eravamo appena usciti dal pub. Mi sono sentita strattonare da dietro, mi hanno detto: "dacci la borsa". Gliela stavo consegnando quando mi hanno colpito con una mazza. A questo punto è intervenuto Luca che ha reagito bloccando il ragazzo che mi aveva aggredito, quindi è intervenuto l'altro aggressore che gli ha sparato in testa». Anastasia, la fidanzata di Luca Sacchi, il giovane di 25 anni morto dopo l'aggressione davanti ad un pub di Roma, ricorda quei momenti terrbili.

Luca Sacchi, chi era il 25enne ucciso durante una rapina a Roma: su Fb postava video sulla legittima difesa

Il dolore degli amici: «Peggio di un'esecuzione»

Secondo quanto riferito dalla giovane, lei e il fidanzato erano andati nel locale dopo una giornata di lavoro per bere una birra. La ragazza ha riferito agli inquirenti che i due aggressori sarebbero fuggiti a bordo di una Smart. Altri testimoni hanno invece raccontato che i due sarebbero fuggiti a piedi. A dare l'allarme è stato un tassista che si trovava a passare in via Bartoloni nella zona di Colli Albani.



