Luca Sacchi, il padre: «Anastasia non so più chi sia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mio figlio è morto due volte». La notizia dell'arresto ieri mattina all'alba di Giovanni Princi e dell'obbligo di firma per Anastasia Kylemnyk, fidanzata di Luca, ha gettato la famiglia Sacchi in un atroce sconforto. Perché lei «era una seconda figlia», e lui, Giovanni, «un amico che Luca aveva ritrovato dopo che si erano persi finito il liceo». Sembravano solo bravi ragazzi con una vita davanti ancora da disegnare e invece si sono trasformati in «traditori». Non ci crede papà Alfonso che il figlio morto ammazzato per il colpo di un revolver calibro 38 fosse in qualche modo a conoscenza o implicato nei giri loschi messi a segno e organizzati da quella ragazza ucraina, a cui aveva spalancato le porte di casa, e da qual giovane che si era anche ritrovato in vacanza quest'estate.«Fino a qualche giorno fa potevo dire di conoscere Anastasia. Ora non so più chi sia questa ragazza a cui io e mia moglie abbiamo aperto le porte di casa accogliendola come una figlia».«È stato un altro colpo, un colpo tremendo per me e mia moglie, i miei dubbi non erano infondati. Le ripeto: Anastasia era una seconda figlia, sapevano anche che nell'ultimo periodo si era trovata un secondo lavoro oltre a fare la baby-sitter. Dava qualche ripetizione».«Siamo rimasti sconcertati nell'apprendere una cifra simile. Non riusciamo a capacitarci né a realizzare il mondo che c'è dietro».«Vorrei puntualizzare che le amicizie di infanzia sono altre. Luca conobbe Giovanni quando quest'ultimo arrivò all'ultimo anno del liceo privato scientifico Kennedy. È li che si sono conosciuti e già all'epoca Giovanni veniva descritto come una testa calda. Ma erano ragazzi poi si sono persi di vista».«Poco prima di quest'estate, perché mio figlio aveva la passione per le moto e anche Giovanni. Lo vedevo sotto casa».«E poi me lo sono ritrovato anche in vacanza. Ad agosto con mia moglie, i miei figli e Anastasia siamo partiti per Auronzo di Cadore. Una volta arrivati, ho scoperto che in un paesino vicino c'era anche Giovanni con la fidanzata Clementina e stavano con noi durante le escursioni».«Un po' spavaldo, un po' presuntuoso come quelli che hanno l'abitudine a fare i capetti ma Luca non era un succube, affatto».«Non sono bravo in questo, mia moglie forse, io non posso dire di sì ma neanche affermare il contrario. Tutti e due, Giovanni e Anastasia se hanno sbagliato dovranno pagare perché a noi Luca non ce lo ridarà mai nessuno».(Risponde l'avvocato dei Sacchi, Armida Decina, presente durante l'intervista ndr) «Non ci sono elementi per dire che fosse coinvolto, partecipe o consapevole della compravendita di sostanza stupefacente. È il procuratore Michele Prestipino ad averlo detto».