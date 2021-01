​Lotteria Italia 2021 a Roma, la rivincita della Capitale: cinque premi da 50 mila euro nella capitale

Grande assente tra i premi di prima categoria, Roma si è presa il suo riscatto con le vincite da 50 mila euro. Sono ben cinque, come riporta Agipronews, i premi di seconda categoria finiti nella Capitale. Si tratta dei biglietti: L 488089, F 031174, F 342799, M 228397, L 421708. Tra le vincite di prima categoria, invece, un biglietto non ancora abbinato è stato venduto in provincia di Roma, a Gallicano nel Lazio. Nella scorsa edizione la Lotteria Italia ha distribuito 2,5 milioni di euro nella provincia di Roma, grazie anche al terzo premio da 1,5 milioni di euro. Nella Capitale il primo premio si è fermato l’ultima volta nel 2014, mentre nell’edizione 2008 ha fatto scalpore il mancato ritiro del premio da 5 milioni di euro, messo in palio l’anno successivo e vinto di nuovo a Roma.

È il Lazio la regione protagonista delle vincite di seconda categoria della Lotteria Italia, con cinque dei 25 premi da 50 mila euro ciascuno (tutti assegnati a Roma), ma il Piemonte, riporta Agipronews, si piazza al secondo posto con quattro tagliandi fortunati e un bottino da 200mila euro. Terzo posto per Campania, Emilia-Romagna e Sicilia con tre premi ciascuno. Due vincite da 50mila euro sono andate anche in Abruzzo e Veneto. Un premio a testa, infine, per Lombardia (Pavia), Liguria (Genova) e Sardegna (Ales).

