Roma, Green pass e mascherine: multe e controlli dei carabinieri: chiuso un bar

Multe, controlli e chiusure. I carabinieri del comando provinciale di Roma hanno intensificato le verifiche sul rispetto delle norme contro la diffusione del coronavirus e dal primo gennaio hanno controllato 14.535 persone e 1.923 pubblici esercizi e circoli. Nel corso delle verifiche, 23 persone sono state sanzionate per violazioni riguardanti il Green Pass e 50 perché trovate senza mascherina. Undici titolari di attività o esercizi sono stati sanzionati.

Per un bar, in zona Città Giardino, la cui titolare è stata scoperta dai carabinieri essere sprovvista di Green Pass, è stata disposta la chiusura provvisoria per 3 giorni. Sono state invece due le persone denunciate perché scoperte ad aver violato la quarantena, essendosi allontanate arbitrariamente dalla propria abitazione dove dovevano trovarsi in quanto positive.