Lotito sugli scontri a Piazza della Libertà: «Pseudo tifosi, ne risponderanno di persona»

Dopo la presenza a Piazza della Libertà e gli scontri in occasione dei festeggiamenti, torna a parlare il presidente Lotito presente oggi per l'iniziativa della Lazio nelle scuole: "Scontro dei tifosi con la polizia? Io sono il presidente della Lazio e rispondo dei miei comportamenti e della società, non posso rispondere dei singoli. Come ha detto Salvini la responsabilità è personale e ognuno deve assumersi le colpe dei propri comportamenti.

Se io faccio queste iniziative nelle scuole è proprio per evitare che ci siano comportamenti fuori dalle regole. Sto cercando d'inculcare questi concetti e valori ai piccoli, bisogna rispettare le norme. Tutto ciò che esula da questo, è responsabilità di chi sbaglia. Per me tifoso è chi vive la propria fede con passione e vive la gioia della propria squadra del cuore. Fair play finanziario? Le regole ci sono e vanno rispettate. Io sono stato uno degli artefici di queste norme, tutti dovrebbero partire alla pari e il più bravo vince. Obiettivo quarto posto? Gli obiettivi si raggiungono con un progetto, altrimenti non avremmo vinto la Supercoppa con l'Inter e con la Juve".

