Morto in moto sotto gli occhi della fidanzata, l'addio a Lorenzo

Lacrime e dolore, questa mattina nella Cattedrale di San Clemente dove si sono svolti i funerali di Lorenzo Battistini, il 27enne di Velletri che ha perso la vita domenica scorsa sull’Appia nel territorio di Pontinia mentre, in sella alla sua moto insieme alla sua fidanzata, facevano ritorno dal mare. All'ingresso della cattedrale tra i palloncini bianchi è stata posta una foto del giovane con tutte le frasi e i detti che amava ripetere. La sua bara è stata trasportata a spalla dagli amici all'interno del luogo sacro mentre la madre piangeva ininterrottamente.

Roma, 27enne di Velletri muore in moto sull'Appia sotto gli occhi del fratello



Lorenzo è morto tra le braccia del fratello che domenica lo seguiva anch’egli in moto. Questa mattina c’erano tutti, tranne la sua fidanzata che è ancora ricoverata al San Camillo dove è stata trasportata in elicottero dopo l’incidente. E’ ancora intubata a causa delle compressioni toraciche e a preoccupare sarebbero anche le condizioni di una gamba ma non è in pericolo di vita. Quello di Lorenzo è il secondo lutto che la famiglia Battistini ha dovuto piangere. Prima di lui, una decina di anni fa, venne a mancare anche Dennis rimasto vittima di un incidente con il motorino.

