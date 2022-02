Martedì 22 Febbraio 2022, 11:01 - Ultimo aggiornamento: 11:03

«Io, sopravvissuta assieme a mia sorella a un terribile incidente stradale , sono tornata a sorridere grazie a sei operazioni chirurgiche in venti giorni. E adesso voglio davvero lanciare un appello a tutti: guidate sempre con cautela, mettetevi in auto solo se siete sobri ». Lorena Vendittelli, 20 anni, dopo un lungo periodo passato in terapia intensiva, è tornata a casa sua, a Lanuvio, ma il terrore di quello schianto a tratti le fa ancora tremare la voce. Lei e la sorella, Germana, due anni più piccola, sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale violentissimo avvenuto la sera del 20 gennaio scorso sulla via Nettunense, all’altezza del chilometro 15+600. Il buio e l’asfalto reso viscido dalla pioggia. La Toyota Aygo, guidata da Lorena con prudenza, ridotta a un groviglio di lamiere e il conducente dell’altra auto - un 28enne del posto - che era probabilmente annebbiato dai fumi dell’alcool.

«Non ricordo nulla di quella sera - racconta emozionata Lorena, dimessa la scorsa settimana dall’ospedale dei Castelli Romani di Ariccia, dopo 26 giorni - Tutto è successo come in un sogno trasformato all’improvviso in un incubo: qualcosa di irreale, sgranato… L’unica immagine un po’ nitida che conservo è quella dell’arrivo dei soccorsi». «In ospedale la sofferenza mi ha cambiata - aggiunge facendosi ancora più seria - capisci il valore della vita». Tanto spavento anche per la sorella minore: oltre a contusioni e traumi, Germana ha riportato una perforazione a un polmone e ha lasciato il nosocomio Città di Aprilia una decina di giorni dopo il ricovero. Grande l’emozione a Lanuvio, che ha salutato il ritorno delle ragazze con una valanga di messaggi via web.

A causa della rottura del bacino, di entrambi i femori e della tibia, Lorena non può ancora camminare e ancora non sa quando potrà farlo. «Sono stata trattata benissimo dal personale - prosegue la giovane, iscritta al Dams, all’Università Roma Tre - ma il dolore a livello psicologico è stato grande. Ho capito di quanto fossero gravi le mie condizioni soprattutto quando mia sorella è uscita dall’ospedale e io invece sono rimasta lì, con dolori lancinanti e tutti quegli interventi che ho dovuto fare, uno dopo l’altro». Sorride tra amarezza e dolcezza: «La degenza mi ha fatto capire che tutti portano delle croci. Durante il ricovero, mi sono resa conto di quanto sia fortunata ad avere una famiglia così, che mi ha supportato ogni giorno con tanto amore ».