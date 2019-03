Roma, furto alla Locanda dei Girasoli: rubati computer, stampanti e incasso

Nuova disavventura per la Locanda dei Girasoli, il ristorante romano dove lavorano 18 dipendenti, di cui 12 con sindrome di Down. L'altro giorno, tra le 14 e le 16, ignoti hanno fatto irruzione nel lcoale del Tuscolano portando via computer, stampanti e l'incasso della serata precedente per un valore di circa duemila euro.



Il locale ha aperto nel 1999 è un fiore all’occhiello dell’integrazione sociale. Eppure oggi è a rischio chiusura: i costi di gestioni sono alti e la zona non faciliterebbe l'afflusso di nuovi clienti. Perciò, aiutati da una raccolta firme, si sta aspettando che con l’aiuto delle istituzioni si trovi una sede più idonea. «Nemmeno questo episodio ci toglierà la nostra allegria», commentano dalla Locanda.

