Era stato chiuso per blatte e formiche, ora i vigili riaprono il locale: «Non c'è reato»

Era stato chiuso pochi giorni fa per per gravi carenze igienico sanitarie e per la presenza di blatte e formiche all'interno dei locali. Ma il locale in via delle Muratte 11/12, a due passi da Fontana di Trevi, che svolge attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è pronto a riaprire a tempo record. Da quanto si apprende, «Non ci sono elementi per integrareil reato ascritto, in quanto le blatte e le formiche sono state rinvenute rispettivamente nel locale del bagno e nel locale somministrazione dell'attività e non a contatto con i prodotti alimentari». Per il locale fiocca solo una sanzione amministrativa per un mancato rispetto dei requisiti igienico sanitari. E scatta da oggi il dissequestro. © RIPRODUZIONE RISERVATA