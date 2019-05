Roma: litiga in casa con la madre. Intervengono i carabinieri e trovano droga: arrestato 16enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri pomeriggio, i carabinieri della stazione Alessandrina sono dovuti intervenire in un’abitazione di via Dulceri per sedare una lite animata sorta tra una mamma e il proprio figlio, ma quando sono entrati nell’appartamento, la reazione del giovane - un ragazzo di 16 anni con precedenti - li ha spinti ad approfondire il controllo. È così che, a seguito di una perquisizione personale, il ragazzino è stato trovato in possesso di 6,5 grammi di cocaina e di 730 euro ritenuti provento della sua illecita attività. Le operazioni sono state estese anche nella camera da letto del giovane pusher dove i carabinieri hanno rinvenuto, ben nascosti, più di 52 grammi di hashish. Per il ragazzo-pusher è scattato, inevitabile, l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In attesa di comparire dinnanzi l’autorità giudiziaria per i minori, il 16enne è stato trasferito in un Centro di prima accoglienza della Capitale.