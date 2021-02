L'autista di un bus di linea non ha perso tempo, come si è reso conto che un passeggero sanguinava dal volto dopo un'aggressione, l'ha portato con l'autobus direttamente in ospedale. È accaduto verso la mezzanotte di venerdì sulla Casilina. La vittima è stata sfregiata da uno sconosciuto che è riuscito a fuggire. Del caso si occupano i carabinieri della compagnia Casilina che stanno indagando per risalire all'autore.

Tutto sarebbe nato da un tentativo di furto a bordo, con vittima una coppia di fidanzati, lei dell'Honduras, lui della Colombia. L'aggressore, a un certo punto, ha cercato di rubare il cellulare alla ragazza. Si è trattato di un gesto improvviso. Lo sconosciuto ha strappato dalle mani della giovane il cellulare portandolo via. A questo punto il fidanzato ha reagito. Voleva a tutti i costi recuperare il telefonino rubato alla fidanzata. Per questo ha bloccato il ladro cercando di riavere indietro il cellulare. E' nata una violenta colluttazione dentro l'autobus. Sono volati calci e pugni fra il ladro ed il ragazzo che però ha avuto la peggio.

Il malvivente ha estratto una lama con la quale ha colpito al volto il colombiano che, a quel punto, è caduto sul pavimento sanguinando moltissimo. Intanto, il ragazzo è riuscito a riprendere il cellulare. Un'operazione che, però, gli è costata un taglio sul volto che rischia di essere permanente.

L'aggressore è riuscito a fuggire. L'autista non ha perso tempo ha trasportato al policlinico Casilino il ferito.

