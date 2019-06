Roma, lite in strada, colpisce la compagna con una testa al volto: arrestato 26enne

Colpisce con una testata la compagna al volto. Arrestato dai carabinieri un romano di 26 anni, nullafacente e con precedenti, con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e tentata estorsione. I militari verso le 12.30 di ieri, passando in via Labicana, hanno udito le urla di una ragazza, una romana di 19 anni, che poco prima era stata colpita con una testata al volto dal compagno. Le indagini dei militari hanno permesso di scoprire che l'aggressione era scaturita a seguito del diniego da parte della vittima di dare dei soldi al compagno. Successivamente la ragazza è stata accompagnata in caserma dove ha formalizzato la denuncia nei confronti del 26enne, anche lui condotto in caserma.



La giovane ha raccontato ai militari che i due, da circa due anni, avevano una relazione, anche con brevi periodi di convivenza, ma caratterizzata da diversi simili episodi di violenza e vessazioni, volti anche a ottenere del denaro, ma mai denunciati precedentemente. Formalizzata la denuncia i militari hanno accompagnato la ragazza al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito, dove i medici l'hanno medicata e dimessa con alcuni giorni di prognosi per un trauma cranico minore e una contusione alla mano destra. Al termine di tutti gli atti, i carabinieri su disposizione dell'autorità giudiziaria hanno trattenuto il 26enne in caserma, in attesa del rito direttissimo

