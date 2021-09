Roma, litiga con la compagna, danneggia le auto in sosta e prende a pugni passanti e agenti: bloccato

Mercoledì 29 Settembre 2021, 13:15

Prima una lite furiosa in strada con la compagna, non "contento" se l'è presa con quanto gli capitava a tiro: ha danneggiato le auto in sosta, un portone, aggredito a pugni chi passava, poi anche gli agenti intervenuti.

Ardea, donna trovata morta in casa: ​ferita alla testa, si indaga per omicidio

È accaduto nella notte a Tivoli, vicino Roma. Il 26enne è stato poi arrestato dalla polizia. A dare l'allarme sono stai diversi cittadini che hanno chiamato avvisando di una lite in corso tra un uomo e una donna in strada. Sul posto sono arrivati gli agenti dei commissariati Tivoli, San Basilio, Fidene e delle volanti. Il 26enne, con precedenti di polizia, ha danneggiato sei auto parcheggiate e un portone, e aggredito vari passanti, di cui uno con pugno. All'arrivo degli agenti si è scatenato anche con loro, ma è stato bloccato. Portato in ospedale, è risultato positivo ai test sull'assunzione di alcol e droga. I due agenti sono stati giudicati guaribili in 3 e 4 giorni.Liti