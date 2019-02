Dalle 10 la circolazione ferroviaria fra Civitavecchia e Maccarese-Fregene (linea Roma - Grosseto) è sospesa per l'investimento mortale di una persona a Santa Severa. Lo rende noto Fs. È in corso la riprogrammazione del servizio ferroviario. Sul posto l'autorità giudiziaria per i rilievi di rito. Ultimo aggiornamento: 12:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA