Circa 600 studenti del liceo Tacito stanno manifestando in strada nel quartiere Prati, in via Giordano Bruno-via Doria. I ragazzi lamentano la mancanza dei termosifoni a scuola. Le strade interessate sono state chiuse alla circolazione dalla polizia locale di Roma capitale.

Ritorno in classe al freddo, i presidi: «Una scuola su 4 è senza termosifoni»

Ultimo aggiornamento: 10:36

