Roma, licenza falsa, geometra condannato a 10 mesi per truffa

Da anni si è spostato dalle principali piazze di Roma su Youtube a gridare, a suo modo, ogni malefatta, guadagnandosi le simpatie o le antipatie di migliaia di internauti. E stavolta ha avuto ragione. Augusto Proietti, l’ambulante romano divenuto famoso per il suo braccio di ferro continuo coi vigili urbani, ha denunciato e fatto condannare un geometra che si era preso gioco di lui, predisponendo una Dia falsa per un’attività di ristorazione che voleva aprire in via Machiavelli. Risultato: il geometra è stato appena condannato a 10 mesi di reclusione per falso e truffa e Proietti riavrà la somma estorta col raggiro, cinquemila euro.Tutto comincia qualche anno fa: l’ambulante si era presentato dai vigili per avvisarli: «Sto per aprire un ristorante. Volete fare i soliti controlli? Vi anticipo: è tutto a norma». Purtroppo non lo era. Un agente della Polizia di Roma Capitale lo stoppa: «Potrebbe essere un falso». Proietti va dai carabinieri. E non resta deluso. Per una volta d’accordo coi vigili fa aprire un procedimento a carico del geometra. In aula poi in presenza del legale storico, l’avvocato Carmine Lombardo, ribadisce il tranello del professionista. Timbri e firme apposte sulla documentazione per regolarizzare sotto il profilo urbanistico il locale si sono rivelate false e non atti del I Municipio. Il giudice nelle motivazioni della sentenza quasi lo elogia. Sentito nell’udienza del settembre 2019 la parte lesa ‘’è risultata credibile ed esplicita’’: «Il geometra dopo la denuncia mi ha confessato di non aver svolto le pratiche e di aver dato i soldi a un’amica romena».