Filippo Pontani, studente all'Albertelli: «La mia materia preferita era il greco ma ora studierò Fisica o Medicina»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Filippo Pontani, della classe V D del liceo Albertelli, ha appena concluso il liceo classico diplomandosi con 100 e lode. È stato difficile ottenere la lode?«Non vorrei peccare di superbia ma non è stato un voto inaspettato. Sapevo che il voto sarebbe stato alto perché si basa sui crediti formativi degli ultimi anni e poi sul risultato delle prove scritte».La sua materia preferita?«Ho sempre avuto voti alti nei 5 anni, più o meno in tutte le materie, e non saprei indicarne una preferita. Probabilmente il greco».Non la spaventava il greco? «Non ho mai avuto paura delle lingue classiche, mi interessavano anche alle scuole medie e quando ho deciso di iscrivermi al classico non mi davano preoccupazione anzi mi incuriosivano molto».Quante ore di studio il pomeriggio?«Circa 4 o 5 ore tutti i giorni, alcuni giorni di più e altri meno. Serve comunque un segno costante».Riusciva a praticare sport? «Sempre fatto sport, gioco a tennis e coltivo la mia passione per la musica studiando anche pianoforte. Se vuoi fare qualcosa ci riesci, basta volerlo».Che cosa consiglierebbe ai ragazzi che inizieranno il classico a settembre?«Consiglio di prepararsi ad un grande impegno: nei primi due anni bisogna studiare tanto, poi nei tre successivi arriva la gratificazione. Si soffre un po' di più all'inizio ma poi strada è in discesa».Cosa farà a settembre?«Non ho deciso, ho già fatto i test per fisica e matematica e poi mi sono iscritto per quello a medicina. Ma non sono sicuro sulla scelta che farò».Fisica e matematica? Si sente preparato?«Tutti mi dicono che aver studiato al classico è un vantaggio: all'inizio mancano alcuni concetti di matematica per motivi curricolari ma poi ci si mette in corsa e si viene ripagati».