Roma, libri della “Bibliocabina” dati alle fiamme per alimentare falò, scempio al parco di Torresina

I libri della “Bibliocabina”, una cabina telefonica dove era possibile prendere e scambiare volumi in libertà, sono stati dati alle fiamme nella notte per alimentare un falò nel parco di Torresina, quadrante nord ovest della Capitale. La denuncia arriva dal blog del quartiere, che racconta l'accaduto su Facebook: «Stanotte, alcuni frequentatori del parco hanno pensato bene di scaldarsi dando fuoco ai libri della Bibliocabina»

L'originale progetto era stato inaugurato lo scorso 11 ottobre dal Comitato di Quartiere, e dalle associazioni H2, Scaffali ed Alberoandronico. L’evento era stato patrocinato dall’assessorato alla cultura del Municipio XIV e prevedeva il riutilizzo di una cabina telefonica dismessa, donata da Telecom Italia al comitato di quartiere Torresina e dopo il nullaosta degli uffici tecnici municipali, era stata posizionata nel parco del quartiere per promuovere la lettura tra i bambini.

Urban Blog Torresina denuncia che l'assegazione del parco Zietta Liù al comitato di quartiere è scaduta a marzo 2019 e da allora non c'è stata più nessuna assegnazione, ma soltanto «un lento e inesorabile declino». Il parco resta aperto anche la notte senza un custode e i giochi per bambini sono stati già danneggiati dai ragazzi più grandi che li utilizzano impropriamente. «Era solo una questione di tempo che venisse danneggiata anche la Bibliocabina», dicono i membri del comitato di quartiere.

«Il Parco di Torresina e la Bibliocabina erano un simbolo, erano la dimostrazione di come le persone possono rendere più accoglienti i luoghi in cui vivono - affermano l’esponente PD Andrea Montanari e il futuro candidato presidente del centrosinistra al Municipio XIV Marco Della Porta - quando il prossimo anno torneremo al governo del municipio vogliamo promuovere una forte e stretta collaborazione con tutti i cittadini che si impegnano per il bene comune attraverso associazioni e comitati. Tra questi c’è senza dubbio il comitato di quartiere Torresina il cui costante lavoro non è stato valorizzato, in questi anni, dall’attuale amministrazione».

