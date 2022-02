Domenica 20 Febbraio 2022, 07:48

Uomo gentile, dotato di quel garbo raro che sempre più si cerca nelle persone e sempre meno si trova. Così, chi lo conosceva, ricorda Leone Limentani scomparso al termine di una malattia. Marito di Lucetta Piperno e padre di Sara, David e Ruth, Limentani per anni ha guidato insieme alla moglie l'impresa immobiliare Case Piperno fondata nel 1964 con sedi in Emilia Romagna e oltreoceano, a New York.



LE PASSIONI

Ma Limentani non era solo un immobiliarista, appassionato d'arte - in particolare di pittura - di cultura a 360 gradi era anche un grande conoscitore di libri antichi a tal punto da essere nominato cultore della materia dal Museo ebraico di Roma. Conosciutissimo all'interno della Comunità ed apprezzato anche per il suo sforzo verso i giovani, quelli fragili, in difficoltà, Limentani si è sempre dedicato a fare del bene, con quel suo stile silenzioso, lontano dai riflettori ma vicino sempre a chi ne aveva bisogno. La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto non solo dentro la Comunità ebraica. Ieri si contavano decine e decine di commenti addolorati, commossi sui social, ricordi e aneddoti, ma anche ringraziamenti da chi nel corso della sua vita è stato aiutato, supportato e anche incoraggiato da Limentani ad andare avanti, a non arrendersi mai. Frasi e ricordi di una vita, la sua, vissuta con ed allegria ma anche con equilibrio e sobrietà. «Uomo elegante, semplice, pieno di spirito e sempre con una parola buona con tutti. Che il suo ricordo sia di Benedizione», si leggeva sui social tra i tanti commenti addolorati e commossi.

ULTIMO SALUTO

Le esequie partiranno questa mattina alle 10.30 dalla camera mortuaria della clinica Villa Margherita, il corteo funebre passerà davanti al Tempio Maggiore dove è previsto l'arrivo per le 11, quindi proseguirà verso il cimitero di Prima Porta dove è previsto l'arrivo per le ore 11.45.