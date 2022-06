Leonardo, pacco sospetto nella sede di Roma, artificieri e Vigili del fuoco sul posto

Una busta sospetta contenente polvere da sparo è stata recapitata stamani nella sede di Leonardo, ex Finmeccanica, in piazza Monte Grappa. Il plico è stato intercettato dai dipendenti dell'Ufficio Posta della società attiva nella difesa e che hanno dato l'allarme attivando la procedura di sicurezza. Sul posto sono arrivati gli artificieri della polizia, i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato Prati che hanno esaminato e poi aperto il sospetto pacco bomba.

Al suo interno è stata trovata della polvere da sparo collegata a una spoletta di tipo artigianale. In corso indagini per capire chi e perché abbia mandato questo segnale inquietante e se fosse diretto a qualcuno in particolare. L'azione potrebbe essere ricollegabile alle proteste per la fornitura di armi all'Ucraina, ma al momento nulla è escluso. Nel mirino degli investigatori anche la matrice anarchica.