Leonardo Lamma morto a Corso Francia a Roma: nuovi video sull'incidente. Oggi i funerali del 19enne

Si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15 a piazzale di Ponte Milvio i funerali di Leonardo Lamma, il 19enne morto giovedì scorso per un incidente a Corso Francia a Roma. Leo avrebbe perso il controllo della sua moto, un Ktm Duke, cadendo contro lo spartitraffico che divide le due carreggiate. Un impatto fatale che non gli ha lasciato scampo. La dinamica, però, risulta poco chiara. Soparttuto perché i genitori di Leonardo, Stefano Lamma e Paola Scaglioni, accusano la mancata mantuenzione del manto stradale, "rattoppato" la mattina dopo l'incidente. Per questo si sono affidati agli avvocati Antonio De Fazi e Massimiliano Capuzzi, e insieme a loro stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

APPROFONDIMENTI NEWS Il padre: «Incontreremo l'ultima persona che lo ha... ROMA Foto

Leonardo Lamma morto a Corso Francia, com'è avvenuto l'incidente? Il padre: «Incontreremo l'ultima persona che lo ha visto»

I video sull'incidente

Per averne la certezza, la famiglia Lamma è in cerca di testimoni presenti in quel tratto di corso Francia nel pomeriggio dello scorso 7 aprile. L’appello ha fatto il giro di social e gruppi di quartiere.

Intanto la Procura di Roma ha disposto una consulenza tecnica al fine di ricostruire la dinamica dell'incidente. I pm di piazzale Clodio hanno affidato l'attività ad un geometra, ex vigile urbani, che avrà il compito di analizzare in primo luogo lo stato del manto stradale della zona dell'incidente e cercare di accertare la velocità a cui andava la moto del 19enne prima dello schianto. La consulenza è stata decisa dopo il deposito a piazzale Clodio di una informativa della Polizia di Roma Capitale che ha proceduto anche ad acquisire i video di tre impianti presenti nell'area e che potrebbero avere fornito elementi utili sulla dinamica. Sulla vicenda i magistrati hanno avviato un procedimento per omicidio stradale al momento contro ignoti.