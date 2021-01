Parte alla grande la stagione sportiva 2021 per il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo. Il merito è del giovane Mattia Baroni che ieri mattina, presso il centro sportivo New Penta 2000 all'Eur, si è aggiudicato il titolo Under 12 del prestigioso torneo di tennis Lemon Bowl giunto alla trentasettesima edizione. La finale è stata molto combattuta e si è conclusa solo al terzo set quando il giovane romano dopo aver vinto il primo parziale per 6/4 e aver ceduto il secondo per 5/7, con uno strepitoso rush finale, ha chiuso l'incontro per 6/1 lasciando impietrito il più quotato avversario De Matteo proveniente dal Circolo Accademia del tennis Napoli. «Come Presidente del Circolo - ha detto al termine un emozionato Daniele Masala - sono felice per questo successo raggiunto da un nostro atleta perché la grinta e la determinazione che ha dimostrato in campo il giovane Mattia rispecchia il mio DNA e quello di tutti gli atleti del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo. Solo con il sacrificio e l'impegno si raggiungono importanti risultati. Dopo canoa, canottaggio e nuoto si è aggiunto anche il tennis ad ottenere ottimi risultati». Un gioia condivisa anche con il direttore tecnico del tennis, Piero Marchiani, con il direttore Sportivo al tennis, Emanuele de Stefani e con il consigliere alle Attività Sportive, Andrea Granzotto.



