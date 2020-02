Lei lo lascia, lui per vendicarsi investe il fratello dell'ex: arrestato dalla polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ragazzo di 23 anni, per vendicarsi di essere stato lasciato dalla, ha investito intenzionalmente il fratello di lei. La vittima, 22 anni, è ricoverata con diversee unin. Dovrà rimanerci per oltre 30 giorni. Il tentato omicidio si è verificato domenica mattina a, alLa polizia è riuscita ad arrestare il 23enne e ha scoperto che il giovane già aveva una denuncia per avere molestato un’altra ragazza. L’investimento si è verificato nel momento in cui la donna, che ha una figlia da un’altra relazione, ha deciso di lasciare la casa. Si è presentato il violento e ha minacciato di picchiarla. Erano presenti anche il padre ed il fratello della giovane.Il 23enne ha fatto finta di andare via. Poi, ha investito il fratello dell’ex: il 22enne è stato sbalzato a diversi metri di distanza dal cofano dell'auto. Il ferito è stato portato al policlinico Tor Vergata in codice rosso. Gli agenti di una volante dopo un rocambolesco inseguimento hanno arrestato il fuggitivo. Il magistrato, avendo accertato che l’arrestato era già al secondo comportamento persecutorio, ha stabilito l’immediato ingresso in