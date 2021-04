Gioco d'azzardo, cinquemila posti di lavoro a rischio nel Lazio

5 mila posti di lavoro a rischio per effetto dell'entrata in vigore della legge regionale 5/2013 contro il disturbo da gioco d'azzardo.«Esprimiamo sostegno e piena solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori che stanno manifestando oggi davanti alla sede della Regione Lazio», dice in una nota Acadi-Confcommercio, associazione concessionari dei giochi pubblici. «La norma- prosegue- nonostante intenda contrastare la dipendenza da gioco d'azzardo, non appare risolutiva sotto il profilo clinico-sanitario e determina un effetto espulsivo sulla sostanziale totalità del territorio attraverso l'applicazione retroattiva del distanziometro anche per le realtà già esistenti, escludendo di fatto il gioco pubblico dal Lazio». Dove per 'gioco pubblico' si intendono tutte le forme di gioco legali presenti in Italia. Secondo alcune perizie urbanistiche, infatti, «il 99,3% del territorio urbano sarà non utilizzabile, lasciando che questo sia terreno di conquista e proliferazione di attività illegali e criminali», si legge nella nota.

Secondo il testo della nuova legge è "vietata l’apertura di nuove sale gioco che siano ubicate a un raggio inferiore a cinquecento metri da aree sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale o luoghi di culto”. L’obiettivo è quello di allontanare dai punti sensibili del territorio i luoghi dedicati al gioco d’azzardo, inoltre così come riportato nel documento è vietata anche la promozione e la pubblicizzazione di "qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco che prevedono vincite in denaro. È, altresì, vietata la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l’attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro”.

Nel febbraio 2020, il divieto è stato esteso a tutte le attività esistenti.

La norma entrerebbe in vigore il 28 agosto e innescherebbe una dinamica simile a quanto sta avvenendo in Piemonte con la legge regionale 9/2016, che già sta determinando pesanti effetti a livello occupazionale.

