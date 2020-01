Istituzioni, accademici e scienziati nella splendida Sala Vanvitelli dell’Avvocatura Generale dello Stato, a via dei Portoghesi. In scena la XVII edizione del premio “Le Ragioni della Nuova Politica”. Le conduttrici Camilla Nata, in oro, e Rosanna Vaudetti, in verde, introducono il prestigioso riconoscimento ideato e fondato nel 1996 dall’associazione culturale L’Alba del Terzo Millennio, presieduta da Sara Iannone, in outfit rosso.

Tra i premiati Teresa De Santis, direttore Rai Uno, Gabriella Palmieri Sandulli, avvocato Generale dello Stato, lo scienziato Antonino Zichichi, Guido Alpa, ordinario di Diritto civile alla Sapienza, Antonello Folco Biagini, rettore università Unitelma-Sapienza e ancora Giuseppe Borgia, ex presidente di Sezione della Corte dei Conti e Giuseppe Colpani, direttore generale università Tor Vergata. Ammiratissimo l’omaggio, la Colomba della Civiltà: bassorilievo in bronzo del maestro Benedetto Robazza. Applaudono, tra gli altri, Corrado Calabrò, Pasquale De Lise, Eugenio Gaudio, Antonio Catricalà e il generale Baldassare Favara. Riconoscimenti ad Angelo Bruscino, scrittore e a Sara Manfuso, presidente dell’Associazione “iocosì” per l’impegno sociale. Tra gli ospiti in sala il prefetto Fulvio Rocco, Lando Buzzanca e Lucilla Vitalone.

