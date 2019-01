Salvini: «A Roma non può essere l'Esercito a tappare le buche»

« Roma è la città alla quale stiamo dando più contributi e finanziamenti, per le scuole, la videosorveglianza e contro il degrado delle periferie. Per quanto riguarda i miei poteri, io ci sto mettendo l'anima e i soldi » . Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ospite di «No stop news» su Rtl 102.5. « Sulla gestione quotidiana, e lo dico da romano d'adozione, da persona che lavora in questa città, mi aspetto di più, serve di più e si può fare di più a partire dalla pulizia, dalla gestione dei trasporti pubblici e delle strade. Non può essere l'esercito o i vigili del Fuoco a rattoppare i buchi sulle strade. Spero che si trovi il modo di organizzare meglio e di lavorare meglio, perché Roma è una città che merita molto di più». © RIPRODUZIONE RISERVATA