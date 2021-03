13 Marzo 2021

di Ernesto Menicucci

(Lettura 2 minuti)

960

960



Da lunedì 15 marzo nel Lazio scatta, per la prima volta, la zona rossa: chiusi bar e ristoranti (attivo solo il servizio di asporto), tutte le scuole in Dad al 100%, spostamenti vietati (ma non per le seconde case). Già, ma quanto durerà questo nuovo lockdown per i cittadini di Roma e delle province di Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone?

Di sicuro, il provvedimento sarà in vigore per due settimane, 14 giorni: cioè dal 15 marzo, appunto, fino a domenica 28 marzo compresa. Poi, naturalmente, dipenderà da fattori legati ai contagi: indice Rt, incidenza per ogni 100mila abitanti, occupazione dei posti letto per ricoveri e terapie intensive. Sicuramente, non si potrà ripassare dal rosso al giallo ma - al massimo - se i parametri riferiti alla pandemia migliorassero, si potrebbe tornare in arancione: oltre al fatto che due balzi in avanti (da giallo a rosso, come capitato al Lazio) sono possibili mentre il contrario no, dal 15 marzo entra anche in vigore il Decreto legge del governo Draghi che stabilisce, da quella data al 6 aprile, misure da zona arancione per tutta Italia.

Ipotesi arancio dal 29 marzo al 2 aprile

Una prima valutazione verrà fatta venerdì 19 marzo, quando verranno stilate le "pagelle" settimanali delle Regioni. E in quella sede, confidano nella giunta guidata da Zingaretti, i dati riferiti a Roma e alle altre province del territorio potrebbero già migliorare. Poi, per uscire dalla zona rossa, bisognerà aspettare le valutazioni di venerdì 26 marzo. Se nel Lazio la curva dei contagi sarà scesa (per stare in zona arancione l'Rt deve essere tra 1 e 1,25, fermo restando che non l'unico parametro preso a riferimento), si potrebbe tornare in arancione da lunedì 29 marzo, all'inizio della settimana di Pasqua. Periodo nel quale scatteranno le misure previste dal Decreto Legge emanato dal governo Draghi: il 3, 4 e 5 aprile (cioè venerdì, sabato e domenica di Pasqua) tutta l'Italia sarà una grande "zona rossa", come già capitato sotto Natale.