Zona gialla, il Lazio bianco sino a Natale. D'Amato: «Vaccino ai bambini? Le famiglie si fidino dei pediatri»

Il Lazio, a Natale «non sarà in zona gialla». Lo dice a Rainews l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato: «Da verificare poi con la con corsa al vaccino se sarà possibile evitare il giallo anche dopo. Siamo a un milione di richiami, con una media di 50 mila al giorno e 4 mila prime dosi di media. I bambini? Le famiglie per i più piccoli si fidino dei pediatri. Avremo hub appositi, oltre 50, con clown e intrattenimento. Un padiglione al Museo Explora, con cavalli e cani della Polizia a dare spettacolo per i bimbi a Natale».

«Noi oggi dobbiamo combattere questa pandemia - aggiunge D'Amato - ma già sappiamo che altre volte capiterà. Per la prima volta a Roma è stata sequenziata l'aviaria: per fare questo la sanità territoriale va potenziata per essere già pronti. Il tracciamento con l'aumento dei contagi nei giovanissimi, la battaglia si vince solo vaccinando. La sanità del futuro sarà “prima cura a casa”».