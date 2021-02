Nel Lazio l’indice Rt dei contagi della Covid-19 sale e ora si trova poco sotto 1, la quota massima il cui superamento costringerebbe la Regione a passare dalle misure del giallo a quelle dell’arancione. Secondo il monitoraggio 39 dell’Istituto superiore di sanità, che ha valutato i numeri regionali della settimana dal primo al 7 febbraio (aggiornati al 10 febbraio), nel Lazio l’indice Rt è a 0,96. L’indice è in salita: nella settimana tra il 25 e il 31 gennaio si trovava a 0,8, in quella tra il 18 e il 24 gennaio era a 0,73.

L'indice sale e si ritrova a un valore poco sotto quelli della settimana tra l’11 e il 17 gennaio (quando era a 0,99) e della settimana tra il 4 e il 10 gennaio (l’indice Rt si era attestato ad 1,1).

“C’è una situazione in movimento nelle varie Regioni italiane che in parte potrebbe forse essere spiegabile dall’aumento della cosiddetta ‘variante inglese’, più trasmissibile – spiega Roberto Cauda, ordinario di Malattie Infettive all’Università Cattolica del Sacro Cuore – Non si tratta di una impennata ma di un aumento finora contenuto dei contagi”.

A Roma e nel Lazio ci si deve preoccupare?

«Non penso ci debba essere una preoccupazione laziale, romana o lombarda, c’è una preoccupazione generale di tutta Italia – prosegue Cauda – Siamo all’ultimo miglio, seppur lungo, della vaccinazione. Dobbiamo cercare in qualche modo di arrivare indenni alla fine. Più che preoccuparsi direi di stare attenti e di seguire le misure di prevenzione». Dunque, tra queste, lavarsi spesso le mani, tenere il distanziamento sociale, indossare correttamente le mascherine e che possano coprire bene naso e bocca.

Quale costo può pagare il Lazio passando dalla zona gialla a quella arancione?

Si potrà circolare liberamente, ma solo all’interno del proprio Comune. Per varcare i confini comunali sarà necessario avere un modulo di autocertificazione e ci devono essere motivazioni di lavoro, salute o necessità. Se si vive in un Comune con meno di 5 mila abitanti ci si potrà spostare in un raggio di 30 chilometri ma non si potrà andare nei capoluoghi. Bar e ristoranti saranno aperti e potranno fare solo asporto e servizi a domicilio. I negozi saranno aperti ma saranno chiusi i centri commerciali nel fine settimana, ad eccezione di farmacie, tabaccherie ed edicole che si trovano al loro interno.

